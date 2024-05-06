Мбаппе: Забег с Болтом? У меня нет шансов
Килиан ответил на предложение легендарного спринтера
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе оценил свои шансы в забеге с Усэйном Болтом.
Ранее ямайский легкоатлет заявил, что хотел бы посоревноваться в скорости с Мбаппе.
"Очень приятно осознавать, что я вдохновляю такого человека. Он тоже всех вдохновлял. Думаю, что все не спали допоздна, чтобы посмотреть забег Усэйна Болта. Могу просто сказать, что это взаимно, и я начал восхищаться им раньше, чем он мной.
Забег с Болтом? У меня нет шансов. Но ради развлечения, если у нас обоих будет время, однажды мы можем попробовать это устроить. Я не жду ничего особенного от результата", - цитирует француза RMC Sport.
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