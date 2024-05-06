Мбаппе: Забег с Болтом? У меня нет шансов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе оценил свои шансы в забеге с Усэйном Болтом.

Ранее ямайский легкоатлет заявил, что хотел бы посоревноваться в скорости с Мбаппе.

"Очень приятно осознавать, что я вдохновляю такого человека. Он тоже всех вдохновлял. Думаю, что все не спали допоздна, чтобы посмотреть забег Усэйна Болта. Могу просто сказать, что это взаимно, и я начал восхищаться им раньше, чем он мной.

Забег с Болтом? У меня нет шансов. Но ради развлечения, если у нас обоих будет время, однажды мы можем попробовать это устроить. Я не жду ничего особенного от результата", - цитирует француза RMC Sport.