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Мбаппе: Забег с Болтом? У меня нет шансов

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Килиан ответил на предложение легендарного спринтера

Мбаппе: Забег с Болтом? У меня нет шансов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе оценил свои шансы в забеге с Усэйном Болтом.

Ранее ямайский легкоатлет заявил, что хотел бы посоревноваться в скорости с Мбаппе.

"Очень приятно осознавать, что я вдохновляю такого человека. Он тоже всех вдохновлял. Думаю, что все не спали допоздна, чтобы посмотреть забег Усэйна Болта. Могу просто сказать, что это взаимно, и я начал восхищаться им раньше, чем он мной.

Забег с Болтом? У меня нет шансов. Но ради развлечения, если у нас обоих будет время, однажды мы можем попробовать это устроить. Я не жду ничего особенного от результата", - цитирует француза RMC Sport.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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