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Немец Штефан Кунц является кандидатом на должность нового тренера национальной сборной Канады

Общие новости

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

Немец Штефан Кунц является кандидатом на должность нового тренера национальной сборной Канады

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как летом "кенакс" покинул Джон Хердман (именно он вывел Канаду на ЧМ-2022), исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной стал Мауро Бьелло. Впрочем, перед "Копа Америкой" могут произойти изменения в тренерском штабе "красных".

Канадская федерация ведет переговоры с немецким специалистом Штефаном Кунцом. Бывший тренер сборной Турции очень открыт для того, чтобы присоединиться к североамериканской сборной. Также немецким специалистом интересуются сборная Азербайджана и "Бавария", однако от мюнхенцев конкретное предложение пока не появлялось.

Добавим, что Штефан Кунц возглавлял сборную Турции с 2021 по 2023 годы. Под руководством немецкого специалиста, "лунные звезды" одержали 12 побед, 3 раза сыграли вничью и имели 5 поражений.

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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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