Немец Штефан Кунц является кандидатом на должность нового тренера национальной сборной Канады
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того как летом "кенакс" покинул Джон Хердман (именно он вывел Канаду на ЧМ-2022), исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной стал Мауро Бьелло. Впрочем, перед "Копа Америкой" могут произойти изменения в тренерском штабе "красных".
Канадская федерация ведет переговоры с немецким специалистом Штефаном Кунцом. Бывший тренер сборной Турции очень открыт для того, чтобы присоединиться к североамериканской сборной. Также немецким специалистом интересуются сборная Азербайджана и "Бавария", однако от мюнхенцев конкретное предложение пока не появлялось.
????Exclusive | Stefan Kuntz is a candidate to become the new national coach of Canada! ????????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 6, 2024
➡️ First concrete talks have taken place
➡️ Bayern have also considered him in the last weeks. However, nothing concrete has emerged so far.
The former national coach of Turkey is very… pic.twitter.com/s7UNpN9ckM
Добавим, что Штефан Кунц возглавлял сборную Турции с 2021 по 2023 годы. Под руководством немецкого специалиста, "лунные звезды" одержали 12 побед, 3 раза сыграли вничью и имели 5 поражений.
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