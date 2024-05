Немец Штефан Кунц является кандидатом на должность нового тренера национальной сборной Канады

После того как летом "кенакс" покинул Джон Хердман (именно он вывел Канаду на ЧМ-2022), исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной стал Мауро Бьелло. Впрочем, перед "Копа Америкой" могут произойти изменения в тренерском штабе "красных".

Канадская федерация ведет переговоры с немецким специалистом Штефаном Кунцом. Бывший тренер сборной Турции очень открыт для того, чтобы присоединиться к североамериканской сборной. Также немецким специалистом интересуются сборная Азербайджана и "Бавария", однако от мюнхенцев конкретное предложение пока не появлялось.

