Официально: Тьяго Силва летом присоединится к родному бразильскому клубу

Центральный защитник "Челси" Тьяго Силва летом покинет "синих". Он присоединится к бразильскому "Флуминенсе".

Сейчас детали официального соглашения пока неизвестны, но ранее Фабрицио Романо сообщал, что контракт будет подписан до июня 2026 года.

Силва уже выступал в составе молодежного "Флуминенсе", это было в 1998-2000 и 2001-2002 годах. Также с 2006 по 2009 год защитник играл за первую команду.

39-летний Тьяго присоединился к «Челси» на правах свободного агента в 2020 году из "ПСЖ", за это время принял участие в 151-м матче и выиграл с "синими" Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.