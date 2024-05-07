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Официально: Тьяго Силва летом присоединится к родному бразильскому клубу

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Детали сделки станут известны позже

Официально: Тьяго Силва летом присоединится к родному бразильскому клубу

Getty Images / Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Челси" Тьяго Силва летом покинет "синих". Он присоединится к бразильскому "Флуминенсе".

Сейчас детали официального соглашения пока неизвестны, но ранее Фабрицио Романо сообщал, что контракт будет подписан до июня 2026 года.

Силва уже выступал в составе молодежного "Флуминенсе", это было в 1998-2000 и 2001-2002 годах. Также с 2006 по 2009 год защитник играл за первую команду.

39-летний Тьяго присоединился к «Челси» на правах свободного агента в 2020 году из "ПСЖ", за это время принял участие в 151-м матче и выиграл с "синими" Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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Тьяго Силва Челси (Лондон) Флуминенсе
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Источник:
Fluminense FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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