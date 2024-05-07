Официально: Тьяго Силва летом присоединится к родному бразильскому клубу
Детали сделки станут известны позже
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Челси" Тьяго Силва летом покинет "синих". Он присоединится к бразильскому "Флуминенсе".
Сейчас детали официального соглашения пока неизвестны, но ранее Фабрицио Романо сообщал, что контракт будет подписан до июня 2026 года.
Силва уже выступал в составе молодежного "Флуминенсе", это было в 1998-2000 и 2001-2002 годах. Также с 2006 по 2009 год защитник играл за первую команду.
39-летний Тьяго присоединился к «Челси» на правах свободного агента в 2020 году из "ПСЖ", за это время принял участие в 151-м матче и выиграл с "синими" Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Home again, @tsilva3! #TheMonsterIsBack #OMonstroVoltou pic.twitter.com/tGD5b5RwYe— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 7, 2024
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