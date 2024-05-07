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Пропавший на 27 лет Золотой мяч Марадоны будет продан на аукционе

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Аукционный дом Aguttes объявил о продаже награды

Пропавший на 27 лет Золотой мяч Марадоны будет продан на аукционе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sigfrid Casals

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Легендарный "Золотой мяч" Диего Марадоны, который считался пропавшим на протяжении десятилетий, будет продан на аукционе в пригороде Парижа 6 июня 2025 года. Ожидается, что лот будет стоить несколько миллионов евро.

Эту престижную награду, которую до середины 90-х годов получали только европейские футболисты, Марадона получил за то, что стал лучшим игроком Чемпионата мира 1986 года.

По сообщению журнала "France Football", "Золотой мяч" хранился в сейфе банка в Неаполе, но был похищен в 1989 году группой мафиози. С тех пор его след потерялся.

Лишь в 2016 году коллекционер Абдельхамид случайно наткнулся на "Золотой мяч" на аукционе в Париже, не зная, что это за сокровище. Сначала он принял его за гандбольную награду, но впоследствии, после двух экспертиз, понял, что это такое.

Благодаря французскому законодательству, которое признает Абдельхамида законным владельцем, ведь он приобрел награду добросовестно, коллекционер имеет возможность продать ее на аукционе.

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Диего Марадона Золотой мяч
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Источник:
bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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