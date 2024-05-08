Экс-звезда Динамо летом завершит карьеру
Помните такого?
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Нидерландский экс-вингер "Динамо" Джеремейн Ленс сообщил о том, что по окончании нынешнего сезона завершит игровую карьеру.
"Я живу с этим некоторое время и довольно спокойно воспринимаю. У меня была возможность играть за большие клубы, я играл на чемпионате мира и становился чемпионом в нескольких странах", - сказал Ленс.
Напомним, Ленс выступал за киевское "Динамо" с 2013 по 2015 год и отыграл 78 матчей (16 голов и 19 ассистов). Затем он поиграл за английский "Сандерленд", турецкие "Фенербахче", "Бешикташ" и "Фатих Карагюмрюк".
Сейчас 36-летний футболист играет за "Версаль" в третьем по рангу дивизионе Франции. До окончания сезона команде осталось провести две игры, после чего Джермейн повесит бутсы на гвоздь.
На его счету также 8 голов в 34 поединках за сборную Нидерландов.
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