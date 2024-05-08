  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-звезда Динамо летом завершит карьеру

Общие новости

Помните такого?

Экс-звезда Динамо летом завершит карьеру

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Нидерландский экс-вингер "Динамо" Джеремейн Ленс сообщил о том, что по окончании нынешнего сезона завершит игровую карьеру.

"Я живу с этим некоторое время и довольно спокойно воспринимаю. У меня была возможность играть за большие клубы, я играл на чемпионате мира и становился чемпионом в нескольких странах", - сказал Ленс.

Напомним, Ленс выступал за киевское "Динамо" с 2013 по 2015 год и отыграл 78 матчей (16 голов и 19 ассистов). Затем он поиграл за английский "Сандерленд", турецкие "Фенербахче", "Бешикташ" и "Фатих Карагюмрюк".

Сейчас 36-летний футболист играет за "Версаль" в третьем по рангу дивизионе Франции. До окончания сезона команде осталось провести две игры, после чего Джермейн повесит бутсы на гвоздь.

На его счету также 8 голов в 34 поединках за сборную Нидерландов.

Читайте такжеДжермейн Ленс: Не думаю, что есть такие деньги, из-за которых я мог бы вернуться в Киев
По теме
yellow-arrow
Боруссия Д вышла в финал ЛЧ, Лунина хочет МЮ, Шахтер, вероятно, купил вратаря. Главные новости за 7 мая
yellow-arrow
Пропавший на 27 лет Золотой мяч Марадоны будет продан на аукционе
yellow-arrow
Официально: Тьяго Силва летом присоединится к родному бразильскому клубу
Джермейн Ленс Динамо (Киев) Джеремейн Ленс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegraaf.nl
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости