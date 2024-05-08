  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Это была ошибка". Жозе Моуринью жалеет, что отказался возглавить сборную Португалии

Общие новости
Обновлено

Специалист сожалеет о своем решении

"Это была ошибка". Жозе Моуринью жалеет, что отказался возглавить сборную Португалии

Фото: The Sun

Новина українською

Жозе Моуринью, бывший наставник "Ромы", признался, что он эмоционально отказался от работы в сборной Португалии.

59-летний специалист также рассказал, что португальская федерация футбола дважды контактировала с ним по поводу должности главного тренера национальной команды.

"У меня дважды был шанс, но они не обратились ко мне в нужное время. Я был эмоциональным, когда отклонил последнее предложение, потому что решил остаться в "Роме", и я думаю, что совершил ошибку".

Напомним, что 16 января итальянская "Рома" объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеЖозе Моуринью не против тренировать сборную
По теме
yellow-arrow
Экс-звезда Динамо летом завершит карьеру
yellow-arrow
Боруссия Д вышла в финал ЛЧ, Лунина хочет МЮ, Шахтер, вероятно, купил вратаря. Главные новости за 7 мая
yellow-arrow
Пропавший на 27 лет Золотой мяч Марадоны будет продан на аукционе
Португалия Рома Жозе Моуринью
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости