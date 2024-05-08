"Это была ошибка". Жозе Моуринью жалеет, что отказался возглавить сборную Португалии
Специалист сожалеет о своем решении
Фото: The Sun
Жозе Моуринью, бывший наставник "Ромы", признался, что он эмоционально отказался от работы в сборной Португалии.
59-летний специалист также рассказал, что португальская федерация футбола дважды контактировала с ним по поводу должности главного тренера национальной команды.
"У меня дважды был шанс, но они не обратились ко мне в нужное время. Я был эмоциональным, когда отклонил последнее предложение, потому что решил остаться в "Роме", и я думаю, что совершил ошибку".
Напомним, что 16 января итальянская "Рома" объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды.
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