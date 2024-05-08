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Экс-игрок Арсенала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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Будущее Николя Пепе пока неизвестно

Экс-игрок Арсенала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Бывший игрок "Арсенала" Николя Пепе станет свободным агентом и покинет "Трабзонспор", поскольку его контракт с турецким клубом истекает в июне.

Как сообщает Фабрицио Романо, игрок получил предложения от клубов Ближнего Востока и Саудовской Аравии. Но сам игрок желает продолжить карьеру на европейском континенте.

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Пепе известен своими выступлениями за "Арсенал" и "Лилль". В сентябре 2023 года футболист присоединился к "Трабзонспору" как свободный агент.

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Арсенал (Лондон) Трабзонспор (Трабзон) Николя Пепе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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