Экс-игрок Арсенала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Будущее Николя Пепе пока неизвестно
Фото: twitter.com/Arsenal
Бывший игрок "Арсенала" Николя Пепе станет свободным агентом и покинет "Трабзонспор", поскольку его контракт с турецким клубом истекает в июне.
Как сообщает Фабрицио Романо, игрок получил предложения от клубов Ближнего Востока и Саудовской Аравии. Но сам игрок желает продолжить карьеру на европейском континенте.
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Пепе известен своими выступлениями за "Арсенал" и "Лилль". В сентябре 2023 года футболист присоединился к "Трабзонспору" как свободный агент.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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