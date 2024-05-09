"Все это вместе его и подкосило". Экс-помощник Фоменко рассказал о причинах смерти тренера
Михаил Иванович ушел из жизни в конце апреля
Фото: dynamo.kiev.ua/Автор - А. Попов
Экс-тренер вратарей сборной Украины Юрий Сивуха рассказал подробности о состоянии здоровья бывшего главного тренера национальной команды Михаила Фоменко, который умер 29 апреля.
"Я знал, что он в последние годы тяжело болел. Онкология, а еще проблемы с сердцем. Он все не решался сделать операцию. Хотя ему предлагали.
Вот все это вместе его и подкосило. Знаю, что он внимательно относился к своему здоровью - проверялся", - сказал Сивуха в интервью изданию "Український футбол".
Напомним, за свою тренерскую карьеру Михаил Иванович возглавлял "Динамо", "Верес", "Металлист" и другие клубы. Он также тренировал сборную Украины с 20212 по 2016 год, которую вывел на Евро-2016.
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