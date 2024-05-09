"Все это вместе его и подкосило". Экс-помощник Фоменко рассказал о причинах смерти тренера

Экс-тренер вратарей сборной Украины Юрий Сивуха рассказал подробности о состоянии здоровья бывшего главного тренера национальной команды Михаила Фоменко, который умер 29 апреля.

"Я знал, что он в последние годы тяжело болел. Онкология, а еще проблемы с сердцем. Он все не решался сделать операцию. Хотя ему предлагали.

Вот все это вместе его и подкосило. Знаю, что он внимательно относился к своему здоровью - проверялся", - сказал Сивуха в интервью изданию "Український футбол".