Мартин О'Нил начинал свою тренерскую карьеру еще в конце 80-х гг., когда он возглавил "Грэнтэм Таун". С тех пор он сменил немало клубов, где в частности, возглавлял "Лестер Сити", "Селтик", "Астон Виллу", сборную Ирландии. Последним его местом работы был "Ноттингем Форест" в сезонов 2018/19, с которым он финишировал девятым в Чемпионшипе, после чего завершив тренерскую карьеру.

Впрочем, по информации британского издания, Мартин О'Нил может возглавить один из клубов Европы. Его имя связывают с бухарестским "Рапидом", который сначала занял второе место в регулярном сезоне, после чего клуб проиграл семь из восьми матчей плей-офф. До завершения кампании в Первой лиге Румынии осталось несколько матчей, а это значит, что североирландцу придется взяться за работу с первых дней.

Добавим, что Мартин О'Нил на посту тренера по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Шотландии, один раз завоевывал Кубок шотландской лиги (все с "Селтиком") и дважды с "Лестером" побеждал в Кубке английской лиги.