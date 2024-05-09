ФИФА столкнулась с угрозой судебного иска из-за перегруженного календаря команд
Ситуация обостряется
ФИФА столкнулась с угрозой судебного иска со стороны всемирного профсоюза футболистов FIFPro и Ассоциации мировых лиг, если она продолжит реализацию планов по проведению клубного чемпионата мира по футболу с участием 32 команд.
FIFPro и Ассоциация мировых лиг утверждают, что мировой футбольный календарь сейчас перенасыщен до такой степени, что национальные лиги не в состоянии должным образом организовать свои соревнования, а игроки выходят за пределы их возможностей, что приводит к рискам травм.
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FIFPro и Ассоциация мировых лиг предупредили ФИФА, что если она не изменит свои планы, они подадут в суд.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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