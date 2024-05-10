Гол Роналду помог Аль-Насру в эпическом матче одолеть аутсайдера саудовской лиги
Правда, от лидера таблицы команда отстаёт на 9 очков
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 мая, состоялся матч 31 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором "Аль-Ахдуд" принимал "Аль-Наср".
Уже к 15-й минуте гости повели с преимуществом в два мяча благодаря усилиям экс-хавбека "Интера" Марцело Брозовича и звёздного нападающего Криштиану Роналду.
Во втором тайме хозяева отыгрались в счёте, но победу "Аль-Насру" принёс второй гол Брозовича.
Отметим, что за три тура до конца чемпионата Роналду и Ко уже гарантировали себе второе место чемпионата.
Про-лига Саудовской Аравии. 31-й тур.
Аль-Ахдуд – Аль-Наср – 2:3
Голы: Аль-Хабиб 60, Годвин 70 – Брозович 7, 90+1, Роналду 15.
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