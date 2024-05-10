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Гол Роналду помог Аль-Насру в эпическом матче одолеть аутсайдера саудовской лиги

Общие новости

Правда, от лидера таблицы команда отстаёт на 9 очков

Гол Роналду помог Аль-Насру в эпическом матче одолеть аутсайдера саудовской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 9 мая, состоялся матч 31 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором "Аль-Ахдуд" принимал "Аль-Наср".

Уже к 15-й минуте гости повели с преимуществом в два мяча благодаря усилиям экс-хавбека "Интера" Марцело Брозовича и звёздного нападающего Криштиану Роналду.

Во втором тайме хозяева отыгрались в счёте, но победу "Аль-Насру" принёс второй гол Брозовича.

Отметим, что за три тура до конца чемпионата Роналду и Ко уже гарантировали себе второе место чемпионата.

Про-лига Саудовской Аравии. 31-й тур.

Аль-Ахдуд – Аль-Наср – 2:3

Голы: Аль-Хабиб 60, Годвин 70 – Брозович 7, 90+1, Роналду 15.

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Источник:
AlNassrFC
Опубликовал: Александр Бураков
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