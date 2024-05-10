Мхитарян: Саудовская Аравия? Эта дверь для меня закрыта. Деньги в футболе - не главное

Полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян отверг возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии.

"У меня еще есть двухлетний контракт с "Интером" до 2026 года. Посмотрим, позволит ли мое тело мне доработать до конца контракта. На данный момент я не вижу себя где-то еще. Когда мы приблизимся к дедлайну, то подумаем над дальнейшим развитием карьеры.

Я долго ждал Скудетто, это очень ценный трофей. Я очень рад, потому что не каждому удается выиграть его в 35 лет, но я не буду останавливаться на достигнутом. Для футболиста в моём возрасте сложно играть всё время. Я стараюсь хорошо отдыхать, правильно тренироваться и выкладываться на все сто процентов каждый раз, когда тренер во мне нуждается. У меня нет особого секрета.

Привлекая сильных игроков, руководство саудовской лиги пытается развивать футбол и укреплять чемпионат, но у меня к этому негативное отношение, потому что деньги - не главное этом виде спорта. Любовь к футболу важнее. У меня всегда было это чувство. Эта дверь для меня закрыта, я не обсуждаю этот вариант и даже не хочу этого делать, потому что уровень европейского футбола, теплота и отношение их болельщиков - это совсем другое", - сказал Мхитарян в эфире Armenian Public TV.