Объявлены претенденты на звание лучшего клуба 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards назвал претендентов на звание лучшего европейского клуба в 2024 году.

В финальный шорт-лист попали 15 команд:

"Арсенал", "Аталанта", "Барселона", "Байер", "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Брест", "Жирона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Монако", "ПСЖ", "Реал" и "Спортинг".

Имя победителя станет известно во время торжественной церемонии, которая состоится в конце 2024 года в Дубае.

???? The KAFD #GlobeSoccer European Awards nominees for BEST MEN'S CLUB are: Arsenal, Atalanta, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Brest, Girona, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Monaco, PSG, Real Madrid and Sporting CP. pic.twitter.com/19ogZKYIbr