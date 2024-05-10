  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Объявлены претенденты на звание лучшего клуба 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Общие новости

Есть неожиданности

Объявлены претенденты на звание лучшего клуба 2024 года по версии Globe Soccer Awards

сайт Globe Soccer Awards

Новина українською

Globe Soccer Awards назвал претендентов на звание лучшего европейского клуба в 2024 году.

В финальный шорт-лист попали 15 команд:

"Арсенал", "Аталанта", "Барселона", "Байер", "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Брест", "Жирона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Монако", "ПСЖ", "Реал" и "Спортинг".

Имя победителя станет известно во время торжественной церемонии, которая состоится в конце 2024 года в Дубае.

По теме
yellow-arrow
Globe Soccer Awards объявила претендентов на звание лучшего тренера 2024 года
yellow-arrow
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины
yellow-arrow
Без Месси и Роналду. Названы претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards команда года
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости