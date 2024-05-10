Объявлены претенденты на звание лучшего клуба 2024 года по версии Globe Soccer Awards
Есть неожиданности
сайт Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards назвал претендентов на звание лучшего европейского клуба в 2024 году.
В финальный шорт-лист попали 15 команд:
"Арсенал", "Аталанта", "Барселона", "Байер", "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Брест", "Жирона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Монако", "ПСЖ", "Реал" и "Спортинг".
Имя победителя станет известно во время торжественной церемонии, которая состоится в конце 2024 года в Дубае.
???? The KAFD #GlobeSoccer European Awards nominees for BEST MEN'S CLUB are: Arsenal, Atalanta, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Brest, Girona, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Monaco, PSG, Real Madrid and Sporting CP. pic.twitter.com/19ogZKYIbr— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 10, 2024
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