Аль-Хиляль стал чемпионом Саудовской Аравии
Оставили позади команду Роналду
Фото: Аль-Хіляль
В Саудовской Аравии, наполненной звездными игроками, определили чемпиона. Им стал "Аль-Хиляль". Обеспечить триумф удалось благодаря победе над "Аль-Хазем" (4:1) в 31-м туре. Теперь "Аль-Хиляль" имеет в активе 89 очков, которые являются недосягаемыми для "Аль-Насру". Напомним, что за последних выступает Криштиану Роналду.
???? #الهلال يحقّق البطـولة 6️⃣8️⃣ والدوري للمرة الـ 1️⃣9️⃣— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 11, 2024
الـدوري الأقوى.. بطلـه من يكتـب التاريـخ عامًا بعد آخر، ويجمـع الذهـب
مبرووووك ????????????????????????#الهلال_بطل_الدوري pic.twitter.com/1Oc2PcVOXL
"Аль-Хиляль" стал чемпионом 19-й раз в своей истории - это рекорд чемпионата. В составе команды присутствуют такие звездные футболисты как: Боно, Калиду Кулибали, Ренан Лоди, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Неймар, Малком и Александар Митрович. Руководит коллективом Жорже Жезус.
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