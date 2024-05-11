Аль-Хиляль стал чемпионом Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии, наполненной звездными игроками, определили чемпиона. Им стал "Аль-Хиляль". Обеспечить триумф удалось благодаря победе над "Аль-Хазем" (4:1) в 31-м туре. Теперь "Аль-Хиляль" имеет в активе 89 очков, которые являются недосягаемыми для "Аль-Насру". Напомним, что за последних выступает Криштиану Роналду.

???? #الهلال يحقّق البطـولة 6️⃣8️⃣ والدوري للمرة الـ 1️⃣9️⃣



الـدوري الأقوى.. بطلـه من يكتـب التاريـخ عامًا بعد آخر، ويجمـع الذهـب



مبرووووك ????????????????????????#الهلال_بطل_الدوري pic.twitter.com/1Oc2PcVOXL — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 11, 2024

"Аль-Хиляль" стал чемпионом 19-й раз в своей истории - это рекорд чемпионата. В составе команды присутствуют такие звездные футболисты как: Боно, Калиду Кулибали, Ренан Лоди, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Неймар, Малком и Александар Митрович. Руководит коллективом Жорже Жезус.