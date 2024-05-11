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Аль-Хиляль стал чемпионом Саудовской Аравии

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Оставили позади команду Роналду

Аль-Хиляль стал чемпионом Саудовской Аравии

Фото: Аль-Хіляль

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В Саудовской Аравии, наполненной звездными игроками, определили чемпиона. Им стал "Аль-Хиляль". Обеспечить триумф удалось благодаря победе над "Аль-Хазем" (4:1) в 31-м туре. Теперь "Аль-Хиляль" имеет в активе 89 очков, которые являются недосягаемыми для "Аль-Насру". Напомним, что за последних выступает Криштиану Роналду.

"Аль-Хиляль" стал чемпионом 19-й раз в своей истории - это рекорд чемпионата. В составе команды присутствуют такие звездные футболисты как: Боно, Калиду Кулибали, Ренан Лоди, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Неймар, Малком и Александар Митрович. Руководит коллективом Жорже Жезус.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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