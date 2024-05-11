Сместили Шериф. Петрокуб впервые в истории стал чемпионом Молдовы
Гегемония прервана
moldfootball
"Петрокуб" впервые в истории стал чемпионом Молдовы. За тур до окончания чемпионата определился новый чемпион Суперлиги, клуб математически гарантировал себе первую строчку турнирной таблицы благодаря поражению "Шерифа" от "Зимбру".
Серия чемпионских титулов "Шерифа" тянулась на протяжении последних 8 сезонов. В последний раз тирапольчане упускали титул в сезоне 2014/15, когда золотые медали завоевал "Милсами".
"Петрокуб" также впервые сыграет в Лиге Чемпионов. Клуб стартует с 1-го квалификационного раунда. Клуб из Хынчешть также вышел в финал Кубка Молдовы, где 25 мая сыграет против "Зимбру".
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