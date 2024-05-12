Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб в чемпионате Саудовской Аравии

Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб из Саудовской Аравии "Аль-Таавун".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным FootMercato, известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может в ближайшее время возглавить клуб с чемпионату Саудовской Аравии, а именно "Аль-Таавун".

Напомним, последняя команда, которую возглавлял Гаттузо, был "Марсель" с 2023 по февраль 2024 года.