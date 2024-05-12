Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб в чемпионате Саудовской Аравии
Дженнаро Гаттузо
Getty Images/Global Images Ukraine
Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб из Саудовской Аравии "Аль-Таавун".
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По данным FootMercato, известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может в ближайшее время возглавить клуб с чемпионату Саудовской Аравии, а именно "Аль-Таавун".
Напомним, последняя команда, которую возглавлял Гаттузо, был "Марсель" с 2023 по февраль 2024 года.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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