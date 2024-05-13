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Невероятная история в румынском футболе: Эдгара Ие могут подозревать в мошенничестве, отправив вместо себя брата-близнеца

Общие новости

И это прошло полсезона, когда поняли, что что-то не так

Невероятная история в румынском футболе: Эдгара Ие могут подозревать в мошенничестве, отправив вместо себя брата-близнеца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гвинеец Эдгар Ие с момента своего дебюта в "Барселоне" под руководством Луиса Энрике прошел через "Вильярреал", "Лилль", "Фейеноорд", "Нант", "Трабзонспор", а затем "Башакшехир", прежде чем подписать контракт с бухарестским "Динамо" зимой этого года. Однако, как сообщает румынский журналист Эммануэль Росу, есть сомнения относительно того, тот ли это тот самый Ие, который нужен "красным псам".

Эдгара подозревают в том, что он вместо себя отправил в "Динамо" своего брата-близнеца Эделино Ие. Почему в румынском клубе считают, что подписали Эделино, а не бывшего игрока "Барселоны"? Они не могут разговаривать с игроком на английском языке, хотя были уверены, что Эдгар разговаривает на английском. Футболист, который у них есть (Эдгар или Эделино), не хочет показывать клубу свои водительские права.

Добавим, что Эдгар (или Эделино) за все это время не провел ни одного матча за румынский клуб.

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Динамо (Бухарест)
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Источник:
Еммануель Росу
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
13.05.2024 в 15:00
Це вже брехня, що цей бувший барсучонок чи його браток не зіграв жодного матчу. Він зіграв 5 матчів в чемпіонаті, у всіх цих матчах Динамо Бх загрожують технічні поразки і виліт через це з їхньої вищої ліги.
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
13.05.2024 в 15:00
Це вже брехня, що цей бувший барсучонок чи його браток не зіграв жодного матчу. Він зіграв 5 матчів в чемпіонаті, у всіх цих матчах Динамо Бх загрожують технічні поразки і виліт через це з їхньої вищої ліги.
Ответить
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