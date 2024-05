Невероятная история в румынском футболе: Эдгара Ие могут подозревать в мошенничестве, отправив вместо себя брата-близнеца

Гвинеец Эдгар Ие с момента своего дебюта в "Барселоне" под руководством Луиса Энрике прошел через "Вильярреал", "Лилль", "Фейеноорд", "Нант", "Трабзонспор", а затем "Башакшехир", прежде чем подписать контракт с бухарестским "Динамо" зимой этого года. Однако, как сообщает румынский журналист Эммануэль Росу, есть сомнения относительно того, тот ли это тот самый Ие, который нужен "красным псам".

Эдгара подозревают в том, что он вместо себя отправил в "Динамо" своего брата-близнеца Эделино Ие. Почему в румынском клубе считают, что подписали Эделино, а не бывшего игрока "Барселоны"? Они не могут разговаривать с игроком на английском языке, хотя были уверены, что Эдгар разговаривает на английском. Футболист, который у них есть (Эдгар или Эделино), не хочет показывать клубу свои водительские права.

Why is Dinamo believing they signed Evelino and not Edgar?

They can't speak English with the player, even know they were certain Edgar spoke English.

The player they have (Edgar or Edelino) doesn't want to show the club his driver's license. https://t.co/R0DONShvKS