Самый важный матч - словенцу. УЕФА назначил арбитров на все финалы еврокубков
Известны имена главных арбитров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА объявил имена арбитров, которые будут обслуживать финальные матчи всех трех еврокубков сезона-2023/24 (ЛЧ, ЛЕ, ЛК).
Лига чемпионов УЕФА: "Боруссия Дортмунд" - "Реал Мадрид":
- Арбитр: Славко Винчич (Словения).
А ответственной за решающий матч женской ЛЧ назначили Ребекку Уэлч (Англия).
Лига Европы УЕФА: "Аталанта" - "Байер":
- Арбитр: Иштван Ковач (Румыния).
Лига конференций УЕФА: "Олимпиакос" - "Фиорентина":
- Арбитр: Артур Соареш Диас (Португалия).
???? The referees for each of this season's European club finals have been announced! #UCLfinal: Slavko Vinčić ????????#UWCLfinal: Rebecca Welch ????????????????????????????#UELfinal: Istvan Kovacs ????????#UECLfinal: Artur Soares Dias ???????? pic.twitter.com/9SizFWQPYA— UEFA (@UEFA) May 13, 2024
Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли" (Женская ЛЧ - 25 июня в Бильбао). Решающий матч Лиги Европы УЕФА состоится 22 мая в Дублине, а за трофей Лиги конференций УЕФА будут бороться 29 мая в Афинах.
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