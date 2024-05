Самый важный матч - словенцу. УЕФА назначил арбитров на все финалы еврокубков

УЕФА объявил имена арбитров, которые будут обслуживать финальные матчи всех трех еврокубков сезона-2023/24 (ЛЧ, ЛЕ, ЛК).

Лига чемпионов УЕФА: "Боруссия Дортмунд" - "Реал Мадрид":

А ответственной за решающий матч женской ЛЧ назначили Ребекку Уэлч (Англия).

Лига Европы УЕФА: "Аталанта" - "Байер":

Лига конференций УЕФА: "Олимпиакос" - "Фиорентина":

???? The referees for each of this season's European club finals have been announced! #UCLfinal: Slavko Vinčić ????????#UWCLfinal: Rebecca Welch ????????????????????????????#UELfinal: Istvan Kovacs ????????#UECLfinal: Artur Soares Dias ???????? pic.twitter.com/9SizFWQPYA