Саудовский Аль-Иттихад планирует расторгнуть контракт с Марсело Гальярдо
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Иттихад" после того, как в прошлом году выиграли местный чемпионат, нынешнюю кампанию проводит довольно неудачно для себя. Команда Марсело Гальярдо в последних шести матчах одержала лишь одну победу (одно из поражений пришлось на Суперкубок Саудовской Аравии), а в местной Премьер-лиге занимает пятое место с огромным отставанием от двойки лидеров "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра".
???????????? Marcelo Gallardo's contract will be terminated, as already agreed with Al Ittihad board. It's over, as reported yesterday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2024
Gallardo doesn't leave to advance in talks with another club; his relationship with the club was completely broken.
He's now open to a new chapter. pic.twitter.com/F9yffzL1Q9
Руководство "тигров" планирует в ближайшие дни расторгнуть контракт с аргентинским тренером. По информации Фабрицио Романо, Марсело Гальярдо не уходит из команды, чтобы продолжить переговоры с другим клубом. Аргентинец будет просто открыт для новой главы.
Il Milan ci sta provando per #Gallardo: l'argentino si sta liberando dall'Al Ittihad, dovrebbe risolvere il contratto a breve— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 13, 2024
Впрочем, по сообщению Джанлуки ди Марцио, "Милан" будет предлагать Гальярдо возглавить итальянский клуб, поскольку руководство "россонери" не планируют продолжать сотрудничество со Стефано Пиоли.
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