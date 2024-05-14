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Саудовский Аль-Иттихад планирует расторгнуть контракт с Марсело Гальярдо

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Об этом сообщает Фабрицио Романо

Саудовский Аль-Иттихад планирует расторгнуть контракт с Марсело Гальярдо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Иттихад" после того, как в прошлом году выиграли местный чемпионат, нынешнюю кампанию проводит довольно неудачно для себя. Команда Марсело Гальярдо в последних шести матчах одержала лишь одну победу (одно из поражений пришлось на Суперкубок Саудовской Аравии), а в местной Премьер-лиге занимает пятое место с огромным отставанием от двойки лидеров "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра".

Руководство "тигров" планирует в ближайшие дни расторгнуть контракт с аргентинским тренером. По информации Фабрицио Романо, Марсело Гальярдо не уходит из команды, чтобы продолжить переговоры с другим клубом. Аргентинец будет просто открыт для новой главы.

Впрочем, по сообщению Джанлуки ди Марцио, "Милан" будет предлагать Гальярдо возглавить итальянский клуб, поскольку руководство "россонери" не планируют продолжать сотрудничество со Стефано Пиоли.

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Милан Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Марсело Гальярдо
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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