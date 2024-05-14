Бывший тренер Лидса Джесси Марш возглавил сборную Канады

Прошлым летом "кенакс" покинул Джон Хердман, который выводил сборную на ЧМ-2022. После него более полугода исполняющим обязанности главного тренера Канады был Мауро Бьелло, но теперь Альфонсо Дэвиса и компанию будет тренировать 50-летний Джесси Марш. Американец возглавил "кенакс" незадолго до начала Копа Америки, который летом состоится в США. Перед турниром, Джесси Марш успеет провести с национальной сборной Канады товарищеские матчи с Нидерландами и Францией, которые состоятся 6 июня и 9 июня соответственно.

"Для меня большая честь представлять и возглавлять мужскую национальную сборную Канады в нашей подготовке к домашнему чемпионату мира. Сочетание нового руководства Канадского футбола с потенциалом этого динамичного пула игроков вдохновило меня, и я готов и стремлюсь взять на себя эту огромную ответственность. Мое волнение и ожидание начала работы очень велико. Одной из моих главных целей будет помощь в объединении футбольного сообщества Канады для поддержки наших усилий, направленных на достижение успеха на поле и вне его", - заявил Джесси Марш после своего назначения.

"Джесси - лидер-новатор, который будет способствовать прогрессу нашей мужской национальной сборной и канадского футбола в целом, поскольку мы вступаем в важнейший период в отечественной истории нашего вида спорта. Я рад приветствовать его возвращение в Канаду", - сказал Кевин Блу, генеральный директор и генеральный секретарь Канадского футбола.

Добавим, что ранее Джесси Марш тренировал "Нью-Йорк Ред Буллз", "Ред Булл Зальцбург", "РБ Лейпциг" и "Лидс". Как менеджер он выигрывал регулярный чемпионат МЛС и дважды становился победителем чемпионата и Кубка Австрии. Первый поединок сборной Канады на Копа Америке состоится 21 июня против действующих чемпионов мира Аргентины.