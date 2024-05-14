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Роналду может продлить контракт со своим клубом - Источник

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Контракт может быть рассчитан до 2026 года

Роналду может продлить контракт со своим клубом - Источник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может продлить сотрудничество со своим клубом до 2026 года.

По информации Бена Джейкобса, руководство саудовского клуба заинтересовано в том, чтобы Роналду остался в команде. На 2025 год запланировано продление телевизионных прав на трансляции матчей чемпионата Саудовской Аравии, и "Аль-Наср" считает, что присутствие Криштиану в команде значительно повысит интерес к лиге.

Роналду присоединился к саудовскому клубу в 2023 году. Нападающий во всех турнирах этого сезона за "Аль-Наср" сыграл 41 матч, в которых забил 42 гола и отдал 12 результативных передач.

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Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
Jacobs Ben
Опубликовал: Екатерина Власова
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