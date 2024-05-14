Роналду может продлить контракт со своим клубом - Источник
Контракт может быть рассчитан до 2026 года
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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может продлить сотрудничество со своим клубом до 2026 года.
По информации Бена Джейкобса, руководство саудовского клуба заинтересовано в том, чтобы Роналду остался в команде. На 2025 год запланировано продление телевизионных прав на трансляции матчей чемпионата Саудовской Аравии, и "Аль-Наср" считает, что присутствие Криштиану в команде значительно повысит интерес к лиге.
Роналду присоединился к саудовскому клубу в 2023 году. Нападающий во всех турнирах этого сезона за "Аль-Наср" сыграл 41 матч, в которых забил 42 гола и отдал 12 результативных передач.
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