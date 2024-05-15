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Ман Сити приблизился к титулу, неудача Жироны, кураж Реала. Главные новости за 14 мая

Общие новости

Возможно, этот день решил судьбу чемпионства в Англии

Ман Сити приблизился к титулу, неудача Жироны, кураж Реала. Главные новости за 14 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney

UA-Футбол
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“Ман Сити" одолел "Тоттенхэм" и возглавил таблицу АПЛ

Это был перенесенный матч, и на него очень рассчитывали фанаты "Арсенала". Как оказалось, зря. "Шпоры" продержались один тайм, но затем пропустили два гола от Эрлинга Холанда. Таким образом, перед последним туром "Сити" снова опережает конкурентов на 2 очка.

"Жирона" с двумя украинцами в старте проиграла "Вильярреалу"

Довбик и Цыганков не помогли каталонцам, хотя Виктор был близок — самый опасный из его ударов пришелся в перекладину. Это поражение не повлияло на позиции "Жироны" в зоне ЛЧ, а вот "Вильярреал" приблизился к зоне Лиги конференций.

"Реал" дома поиздевался над "Алавесом"

Мадридцы впервые в сезоне играл перед своими болельщиками в качестве чемпиона Испании, и в честь такого события устроил шоу. Голы, контроль, финты — все получалось у "Реала". "Алавес" и близко не сумел навязать борьбу; его игроки очень старались, но все равно выглядели статистами.

УЕФА потребовал от City Group продать часть акций "Жироны"

Ну, или найти любые другие варианты — например, передать их в слепой траст. Все из-за старого правила, что клубы одного и того же владельца не могут играть в ЛЧ одновременно. Что будет дальше? Юристы City Group будут искать лазейку, как это пару лет назад уже сделали их коллеги из Red Bull.

Оливье Жиру официально перебрался в МЛС

ФК "Лос-Анджелес" объявил, что подписал контракт с Жиру до конца 2025 года с опцией продления еще на сезон. Учитывая, что Оливье уже в сентябре стукнет 38 лет, он настроен доиграть до 40. В этом сезоне за "Милан" француз забил 16 голов во всех турнирах, и он еще вызывается в сборную.

"Реал" рассмотрит все крупные предложения по Лунину

Defensa Central пишет, что Мадрид хочет получить за украинца по крайней мере 30 млн евро. При этом предложения клуб рассмотрит, если увидит, что Лунин безнадежно проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа. Ранее сообщалось, что Андрей интересен "Баварии" и "МЮ".

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