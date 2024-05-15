Ассистент Юргена Клоппа со следующего сезона будет работать в австрийском Зальцбурге
Лийндерс подписал трехлетнее соглашение
Ассистент Юргена Клоппа из "Ливерпуля" Пеп Лийндерс в следующем сезоне возглавит "РБ Зальцбург".
Специалист подписал контракт, который рассчитан до 2027 года.
"Я очень горжусь тем, что стал новым главным тренером "РБ Зальцбурга". Для меня это настоящая привилегия. Это исключительный клуб с действительно хорошей структурой и особым вниманием к развитию молодежи", - сказал Лийндерс.
Пеп присоединился к "красным" в 2014 году как тренер юношей до 16 лет, а через год он стал наставником по развитию первой команды.
Welcome to Salzburg, Pepijn Lijnders. ✍️ pic.twitter.com/nDp3vyUqAK— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 15, 2024
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Источник:liverpool fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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