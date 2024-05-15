ФИФА проанализирует влияние переноса внутренних матчей за границу

ФИФА объявила о создании рабочей группы, которая проанализирует возможность проведения матчей национальных чемпионатов за рубежом.

Этот шаг был сделан после того, как ФИФА и промоутер матчей Relevant Sports в США достигли юридического соглашения.

Хотя Премьер-лига не планирует проводить матчи за рубежом в ближайшее время, Ла Лига уже запланировала некоторые матчи сезона 2025-26 годов в других странах.

Ранее ФИФА выступала против этой идеи, опасаясь, что она может забрать ценные финансовые ресурсы у клубов. Но этот вопрос был обсужден на заседании Совета ФИФА в Бангкоке в среду, где было решено создать рабочую группу для сбора дополнительной информации, а также изучить влияние на страны, где, вероятно, будут играть команды.