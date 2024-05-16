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Дубль Шахтёра, номинация Довбика и трофей Ювентуса. Главные новости за 15 мая

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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 15 мая

Дубль Шахтёра, номинация Довбика и трофей Ювентуса. Главные новости за 15 мая

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 15 мая.

Золотой дубль Шахтёра

"Шахтёр" обыграл "Ворсклу" в финале Кубка Украины, оформив золотой дубль. Горняки справились и без Георгия Судакова, получившего незначительное повреждение перед матчем. Этот трофей стал для "горняков" 39-м за время независимости Украины, что на один больше, нежели у "Динамо".

Довбик в претендентах на Игрока года

Артём Довбик попал в число 10 претендентов на звание игрока года в Ла Лиге. Также в число номинантов вошли Беллингем, Винисиус, Гризманн и Левандовски. Победителя объявят 28 мая. Ещё одной важной новостью про Довбика поделился Фабрицио Романо, огласив клаусулу украинца в "Жироне".

Ювентус берёт Кубок

"Ювентус" стал обладателем Кубка Италии после минимальной победы над "Аталантой". Победу туринцам принёс единственный гол Влаховича в дебюте. Это рекордный 5-й выигрыш трофея для Макса Аллегри и 15-й в истории клуба.

Челси идёт в еврокубки?

"Челси" за тур до финиша неожиданно ворвался в топ-6, имея хорошие шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон. Случилось это благодаря минимальной выездной победе над "Брайтоном", а также победе МЮ над "Ньюкаслом", каждый из который теперь на 3 очка отстаёт от "синих".

Свободное плавание Лейндерса

Многолетний ассистент Клоппа Пеп Лейндерс начнёт самостоятельную работу. Правая рука Юргена подписал 3-летний контракт с "РБ Зальцбургом", который он возглавит по окончанию нынешнего сезона. Пеп на разных должностях проработал в "Ливерпуле" 10 лет.

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