Экс-одноклубник Азара: На тренировках он не особо напрягался, но в игре превращался в зверя

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам назвал своего бывшего одноклубника в "Челси" Эдена Азара лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл.

"Лучшим, наверное, был Азар. Чего стоит только то, что он мог делать с мячом...

На тренировках он не особо напрягался, но как только Эден выходил на поле в игре - он превращался в зверя, совершенно другого игрока", - сказал англичанин в интервью JD Football.