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Экс-одноклубник Азара: На тренировках он не особо напрягался, но в игре превращался в зверя

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Интересная особенность бывшей звезды футбола

Экс-одноклубник Азара: На тренировках он не особо напрягался, но в игре превращался в зверя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам назвал своего бывшего одноклубника в "Челси" Эдена Азара лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл.

"Лучшим, наверное, был Азар. Чего стоит только то, что он мог делать с мячом...

На тренировках он не особо напрягался, но как только Эден выходил на поле в игре - он превращался в зверя, совершенно другого игрока", - сказал англичанин в интервью JD Football.

Напомним, Азар покинул "Челси" в 2019 году.

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Эден Азар Челси (Лондон) лучший игрок Тэмми Абрахам
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Александр Бураков
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