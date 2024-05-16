Экс-одноклубник Азара: На тренировках он не особо напрягался, но в игре превращался в зверя
Интересная особенность бывшей звезды футбола
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Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам назвал своего бывшего одноклубника в "Челси" Эдена Азара лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл.
"Лучшим, наверное, был Азар. Чего стоит только то, что он мог делать с мячом...
На тренировках он не особо напрягался, но как только Эден выходил на поле в игре - он превращался в зверя, совершенно другого игрока", - сказал англичанин в интервью JD Football.
Напомним, Азар покинул "Челси" в 2019 году.
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Источник:TBR Football
Опубликовал: Александр Бураков
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