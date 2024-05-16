FIFA объявила о пятикомпонентном плане борьбы с расизмом в футболе

FIFA объявила о пятикомпонентном плане борьбы с расистскими оскорблениями в футболе. Идея, которая будет представлена 211 членам федерации на ежегодном конгрессе в Бангкоке в четверг, основывается на консультациях с нынешними и бывшими игроками, которые хотят менять игру к лучшему.

План состоит из следующих компонентов:

Расизм будет включен в дисциплинарные кодексы всех ассоциаций-членов FIFA. Будет наказываться строгими санкциями. Арбитр также будет приостанавливать матч.

FIFA будет способствовать продвижению образовательных инициатив вместе с образовательными учреждениями, чтобы обеспечить будущее, свободное от расизма.

Игроки смогут сообщать о расистских инцидентах во время матчей с помощью жеста со скрещенными руками.

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FIFA призвала признать расизм уголовным преступлением в каждой стране и заявила, что будет настаивать на применении строгих санкций.

Будет создана антирасистская комиссия, в которую войдут бывшие футболисты, чтобы просматривать ход реализации этого предложения.

Такая инициатива FIFA появилась после ряда инцидентов расизма в футболе, включая неоднократные оскорбления Винисиуса и других игроков после финала Евро-2020.