FIFA объявила о пятикомпонентном плане борьбы с расизмом в футболе
Такая инициатива FIFA появилась после ряда инцидентов расизма в футболе
Фото: twitter.com/fifamedia
FIFA объявила о пятикомпонентном плане борьбы с расистскими оскорблениями в футболе. Идея, которая будет представлена 211 членам федерации на ежегодном конгрессе в Бангкоке в четверг, основывается на консультациях с нынешними и бывшими игроками, которые хотят менять игру к лучшему.
План состоит из следующих компонентов:
- Расизм будет включен в дисциплинарные кодексы всех ассоциаций-членов FIFA. Будет наказываться строгими санкциями. Арбитр также будет приостанавливать матч.
- FIFA будет способствовать продвижению образовательных инициатив вместе с образовательными учреждениями, чтобы обеспечить будущее, свободное от расизма.
- Игроки смогут сообщать о расистских инцидентах во время матчей с помощью жеста со скрещенными руками.
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- FIFA призвала признать расизм уголовным преступлением в каждой стране и заявила, что будет настаивать на применении строгих санкций.
- Будет создана антирасистская комиссия, в которую войдут бывшие футболисты, чтобы просматривать ход реализации этого предложения.
Такая инициатива FIFA появилась после ряда инцидентов расизма в футболе, включая неоднократные оскорбления Винисиуса и других игроков после финала Евро-2020.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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