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Легендарный в прошлом сербский игрок возглавил клуб из рф

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Деян Станкович возглавил новый клуб

Легендарный в прошлом сербский игрок возглавил клуб из рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Деян Станкович стал тренером московского "Спартака".

45-летний серб подписал контракт, который рассчитан на два года.

Станкович на клубном уровне защищал цвета "Црвены Звезды", "Лацио" и "Интера".

Деян возглавлял такие команды как: "Црвена Звезда" (2019-2022), "Сампдория" (2022-2023) и "Ференцварош" (2023-2024).

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Деян Станкович
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Источник:
UA-Football
Комментарии
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La Scala (Milano)
16.05.2024 в 20:02
Србе на врбе, а москаляку на гіляку!!!
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Комментарии 1
La Scala (Milano)
16.05.2024 в 20:02
Србе на врбе, а москаляку на гіляку!!!
Ответить
0
0

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