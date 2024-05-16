Легендарный в прошлом сербский игрок возглавил клуб из рф
Деян Станкович возглавил новый клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Деян Станкович стал тренером московского "Спартака".
45-летний серб подписал контракт, который рассчитан на два года.
Станкович на клубном уровне защищал цвета "Црвены Звезды", "Лацио" и "Интера".
Деян возглавлял такие команды как: "Црвена Звезда" (2019-2022), "Сампдория" (2022-2023) и "Ференцварош" (2023-2024).
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La Scala (Milano)
16.05.2024 в 20:02
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