Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов - Forbes

Криштиану Роналду в четвертый раз за свою карьеру возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира, опередив Джона Рама, занявшего второе место.

39-летний португальский форвард заработал 260 миллионов долларов США за последние 12 месяцев. Переход Роналду в саудовский клуб "Аль-Наср" в 2023 году значительно увеличил его доходы, а также многочисленные рекламные контракты.

Топ-5 высокооплачиваемых спортсменов мира 2024 года: