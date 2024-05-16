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Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов - Forbes

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Уже в четвертый раз за свою карьеру

Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов - Forbes

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Криштиану Роналду в четвертый раз за свою карьеру возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира, опередив Джона Рама, занявшего второе место.

39-летний португальский форвард заработал 260 миллионов долларов США за последние 12 месяцев. Переход Роналду в саудовский клуб "Аль-Наср" в 2023 году значительно увеличил его доходы, а также многочисленные рекламные контракты.

Топ-5 высокооплачиваемых спортсменов мира 2024 года:

  • Криштиану Роналду (футбол): $260 млн;
  • Джон Рам (гольф): $218 млн;
  • Лионель Месси (футбол): $135 млн;
  • Леброн Джеймс (баскетбол): $128,2 млн;
  • Яннис Адетокумбо (баскетбол): $111 млн.
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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