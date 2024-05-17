Мудрик завершил клубный сезон, Барселона отрывается от Жироны, а Бавария хочет оставить Тухеля. Главные новости за 16 мая

Подопечные Хави проводили матч очередного тура чемпионата Испании на выезде против "Альмерии" и имели шанс оторваться от "Жироны" и закрепиться на втором месте в турнирной таблице. В итоге, свою задачу они выполнили и одержали победу благодаря дублю от Фермина Лопеса. Вот только сама игра вызвала немало вопросов у болельщиков каталонского клуба. Медленно, безыдейно, инертно и любые другие негативные эпитеты были бы справедливыми по отношению к "Барселоне" в этой игре. С другой стороны, результат всегда является самым важным. Они его получили и могут двигаться дальше.

Испанский журналист Хосе Луис Санчес рассказал свою версию о том, как главный тренер "Реала" Карло Анчелотти распределит игровое время между вратарями команды в последних трех матчах мадридцев в текущем сезоне. В эфир El Chiringuito TV источник рассказал, что в матче 37-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который состоится 19 мая, место в воротах займет Андрей Лунин.

Затем в игре 38-го тура с "Бетисом" 25 мая, как и в финале Лиги чемпионов против "Боруссии" 1 июня, сыграет уже Тибо Куртуа. Как относиться к подобным инсайдам - вопрос, на который каждый болельщик отвечает для себя сам. Но в прессе все больше и больше намеков на то, что Андрей финала Лиги Чемпионов не получит.

Украинский вингер "Челси", который в прошлом матче получил повреждение после столкновения с Тариком Лампти и был вынужденно заменен еще в первом тайме игры против "Брайтона", сообщил, что это был его последний матч в клубном сезоне. В воскресенье он сыграть не сможет. Возможно, он бы и мог сыграть по состоянию здоровья в игре последнего тура, впрочем это против правил Лиги, согласно которым футболист, замененный по протоколу на подозрение о сотрясении мозга, не может выходить на поле в официальных матчах следующие 7 дней. Ждем Мудрика уже в лагере сборной Украины.

Томас Тухель может продолжить работу в "Баварии" в следующем сезоне. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последнее время руководство мюнхенского клуба склоняется к тому, чтобы продолжить сотрудничество с действующим главным тренером. Отмечается, что Тухель все еще готов остаться в "Баварии", несмотря на бурную критику в свой адрес за последние несколько недель. Камнем преткновения в переговорах является требование Тухеля о заключении нового контракта как минимум до 2026 года. Окончательное решение ожидается в ближайшее время.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав национальной команды на подготовительный сбор и товарищеские матчи перед Евро-2024. С полной заявкой вы можете ознакомится по ссылке выше, можете на нее нажать. Отметим, что сине-желтые начнут подготовку к финальному турниру 30 мая в немецком Нюрнберге. В рамках этого сбора наша сборная сыграет с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня). Также отмечается, что окончательная заявка сборной Украины на Евро-2024 будет объявлена 7 июня.