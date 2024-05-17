Нападающий Спартака Промес освобождён из тюрьмы в ОАЭ
Но пока останется в Дубае
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Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был освобожден из-под стражи в Объединённых Арабских Эмиратах.
Как сообщает Het Parool, нидерландец был освобожден на условиях местных властей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции. По некоторым сведением, за Промеса внесли залог.
Отмечается, что лицам, оказавшимся в подобном положении, не разрешается покидать страну.
Напомним, Промес был арестован в Дубае в марте прошлого года за остановление места аварии.
На родине 32-летний футболист был заочно приговорен к 7,5 годам тюремного заключения, 6 из которых - за контрабанду кокаина, 1,5 - за нанесение ножевых ранений своему брату.
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