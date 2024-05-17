Нападающий Спартака Промес освобождён из тюрьмы в ОАЭ

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был освобожден из-под стражи в Объединённых Арабских Эмиратах.

Как сообщает Het Parool, нидерландец был освобожден на условиях местных властей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции. По некоторым сведением, за Промеса внесли залог.

Отмечается, что лицам, оказавшимся в подобном положении, не разрешается покидать страну.

Напомним, Промес был арестован в Дубае в марте прошлого года за остановление места аварии.

На родине 32-летний футболист был заочно приговорен к 7,5 годам тюремного заключения, 6 из которых - за контрабанду кокаина, 1,5 - за нанесение ножевых ранений своему брату.