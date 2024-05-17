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FourFourTwo назвал самых эксцентричных игроков в истории. В десятке - Ибрагимович, Балотелли и Марадона

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Кто помнит, тот поймёт

FourFourTwo назвал самых эксцентричных игроков в истории. В десятке - Ибрагимович, Балотелли и Марадона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 32 самых эксцентричных футболистов в истории футбола.

Обладателем этого звания стал бывший голкипер "Ливерпуля" и сборной Зимбабве Брюс Гроббелар.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

  • 1. Брюс Гроббелар
  • 2. Рене Игита
  • 3. Марио Балотелли
  • 4. Эрик Кантона
  • 5. Пол Гаскойн
  • 6. Паоло Ди Канио
  • 7. Диего Марадона
  • 8. Златан Ибрагимович
  • 9. Эмилиано Мартинес
  • 10. Эммануэль Адебайор

Также стоит отметить попадание в список Никласа Бендтнера (12-й), Роналдиньо (14-й), Винни Джонса (17-й), Ришарлисона (19-й) и Рожерио Сени (28-й).

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Марио Балотелли Златан Ибрагимович Диего Марадона Эрик Кантона Брюс Гроббелар FourFourTwo рейтинг
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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
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