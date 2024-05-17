FourFourTwo назвал самых эксцентричных игроков в истории. В десятке - Ибрагимович, Балотелли и Марадона
Кто помнит, тот поймёт
Getty Images/Global Images Ukraine
Британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 32 самых эксцентричных футболистов в истории футбола.
Обладателем этого звания стал бывший голкипер "Ливерпуля" и сборной Зимбабве Брюс Гроббелар.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
- 1. Брюс Гроббелар
- 2. Рене Игита
- 3. Марио Балотелли
- 4. Эрик Кантона
- 5. Пол Гаскойн
- 6. Паоло Ди Канио
- 7. Диего Марадона
- 8. Златан Ибрагимович
- 9. Эмилиано Мартинес
- 10. Эммануэль Адебайор
Также стоит отметить попадание в список Никласа Бендтнера (12-й), Роналдиньо (14-й), Винни Джонса (17-й), Ришарлисона (19-й) и Рожерио Сени (28-й).
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Источник:FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
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