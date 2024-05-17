ФИФА может исключить Израиль из мирового футбола
Окончательное решение пока не принято
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА объявила, что проведет юридическую оценку, прежде чем принять решение о том, согласиться ли на призыв Палестины приостановить членство Израильской федерации футбола в связи с войной в Газе.
Палестинская федерация футбола призвала проголосовать за исключение Израиля на конгрессе ФИФА в Бангкоке в пятницу.
"Сколько еще должна пострадать палестинская футбольная семья, чтобы ФИФА действовала с такой же строгостью и срочностью, как и в других случаях? Неужели ФИФА считает некоторые войны более важными, чем другие?", - сказал президент PFA Джибриль Раджуб.
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Spokoyno (Київ)
17.05.2024 в 17:02
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