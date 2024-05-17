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ФИФА может исключить Израиль из мирового футбола

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Окончательное решение пока не принято

ФИФА может исключить Израиль из мирового футбола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА объявила, что проведет юридическую оценку, прежде чем принять решение о том, согласиться ли на призыв Палестины приостановить членство Израильской федерации футбола в связи с войной в Газе.

Палестинская федерация футбола призвала проголосовать за исключение Израиля на конгрессе ФИФА в Бангкоке в пятницу.

"Сколько еще должна пострадать палестинская футбольная семья, чтобы ФИФА действовала с такой же строгостью и срочностью, как и в других случаях? Неужели ФИФА считает некоторые войны более важными, чем другие?", - сказал президент PFA Джибриль Раджуб.

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Израиль ФИФА Палестина
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.05.2024 в 17:02
Може спочатку Палестину за напад на Ізраїль треба виключити? Так можна співчувати "мірним мешканцям" Гази... Утім хіба більшість з них за "знищення" єврейської держави?
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
17.05.2024 в 17:02
Може спочатку Палестину за напад на Ізраїль треба виключити? Так можна співчувати "мірним мешканцям" Гази... Утім хіба більшість з них за "знищення" єврейської держави?
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.05.2024 в 16:50
Шакалы, вы уже задрали со своей Палестиной!!! Твари безмозглые!!! паРашей лучше занимайтесь!!!
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жажа_the_best (Харьков)
17.05.2024 в 17:59
а ты ахметовым займись, тварь безмозглая!
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