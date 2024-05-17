ФИФА может исключить Израиль из мирового футбола

ФИФА объявила, что проведет юридическую оценку, прежде чем принять решение о том, согласиться ли на призыв Палестины приостановить членство Израильской федерации футбола в связи с войной в Газе.

Палестинская федерация футбола призвала проголосовать за исключение Израиля на конгрессе ФИФА в Бангкоке в пятницу.