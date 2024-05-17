Украина, Норвегия и Румыния подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие массового футбола

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и генеральный секретарь организации Игорь Грищенко приняли участие в 74-м Конгрессе ФИФА, который состоялся в столице Таиланда, Бангкоке.

Во время конгресса был подписан ряд важных соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие футбола в Украине и мире.

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Украина, Норвегия и Румыния подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое фокусируется на развитии массового футбола, а также девичьего и женского. В течение 2024-2025 годов в Норвегии будет проходить обучение тренеров-женщин из Украины и Румынии.