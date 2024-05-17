Украина, Норвегия и Румыния подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие массового футбола
Состоялся 74-й Конгресс ФИФА
uaf.ua
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и генеральный секретарь организации Игорь Грищенко приняли участие в 74-м Конгрессе ФИФА, который состоялся в столице Таиланда, Бангкоке.
Во время конгресса был подписан ряд важных соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие футбола в Украине и мире.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Украина, Норвегия и Румыния подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое фокусируется на развитии массового футбола, а также девичьего и женского. В течение 2024-2025 годов в Норвегии будет проходить обучение тренеров-женщин из Украины и Румынии.
"Без квалифицированных тренеров не будет развития массового футбола, а без него не будет сильных национальных сборных", - отметил Андрей Шевченко.
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Эффект Месси: МЛС штурмуют спонсоры, Майами строит стадион, связка с Суаресом все еще работает
- Кривбасс и Полесье не доиграли матч, Металлист 1925 еще ближе к вылету, Арсенал победил МЮ. Главные новости за 12 мая
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО