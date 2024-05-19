УЕФА наказал 13 клубов, включая Шахтер. Порту угрожает условный бан
Футбольный союз вводит санкции против должников
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Инстанция, осуществляющая финансовый контроль клубов, накажет нарушителей, имеющих долги перед другими командами, сотрудниками или предоставляющих недостоверную информацию налоговым органам.
Больше всего пострадал "Порту". "Драконы" должны оплатить штраф в размере 1,5 миллиона евро. В случае повторных нарушений португальскому гранду грозит условное исключение из еврокубков.
Также серьезную сумму должен заплатить солигорский "Шахтер" (1,01 миллиона). Софийский ЦСКА оштрафовали на 450 тысяч, "Виторию" (Гимараинш) - на 200 тысяч, "Динамо" (Тбилиси) - на 80 000 евро. В других коллективах фигурируют суммы до 40 тысяч.
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