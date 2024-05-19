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УЕФА наказал 13 клубов, включая Шахтер. Порту угрожает условный бан

Общие новости
Обновлено

Футбольный союз вводит санкции против должников

УЕФА наказал 13 клубов, включая Шахтер. Порту угрожает условный бан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Инстанция, осуществляющая финансовый контроль клубов, накажет нарушителей, имеющих долги перед другими командами, сотрудниками или предоставляющих недостоверную информацию налоговым органам.

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Больше всего пострадал "Порту". "Драконы" должны оплатить штраф в размере 1,5 миллиона евро. В случае повторных нарушений португальскому гранду грозит условное исключение из еврокубков.

Также серьезную сумму должен заплатить солигорский "Шахтер" (1,01 миллиона). Софийский ЦСКА оштрафовали на 450 тысяч, "Виторию" (Гимараинш) - на 200 тысяч, "Динамо" (Тбилиси) - на 80 000 евро. В других коллективах фигурируют суммы до 40 тысяч.

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Шахтер (Солигорск) ЦСКА (София) Динамо (Тбилиси) Витория (Гимарайнш) Порту (Португалия)
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2024 в 00:48
клиТбейтные журналюхи, зачем упоминаете шахтёр, не упоминая дynaмo??
Ответить
0
0
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2024 в 00:48
клиТбейтные журналюхи, зачем упоминаете шахтёр, не упоминая дynaмo??
Ответить
0
0

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