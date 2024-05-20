Роналду - лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo
Сплошные легенды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британское интернет-издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших европейских футболистов в истории.
Первое место в списке занял 39-летний нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе "Реала", "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и лиссабонского "Спортинга".
В топ-20 лучших вошли следующие игроки:
- 1. Криштиану Роналду
- 2. Йохан Кройфф
- 3. Франц Беккенбауэр
- 4. Зинедин Зидан
- 5. Андрес Иньеста
- 6. Бобби Чарльтон
- 7. Герд Мюллер
- 8. Паоло Мальдини
- 9. Хави
- 10. Мишель Платини
- 11. Ференц Пушкаш
- 12. Эйсебио
- 13. Марко ван Бастен
- 14. Джордж Бест
- 15. Тьерри Анри
- 16. Лотар Маттеус
- 17. Франко Барези
- 18. Лука Модрич
- 19. Лев Яшин
- 20. Руд Гуллит
С полным рейтингом можно ознакомиться на
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Источник:FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
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