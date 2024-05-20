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Роналду - лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo

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Сплошные легенды

Роналду - лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Британское интернет-издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших европейских футболистов в истории.

Первое место в списке занял 39-летний нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе "Реала", "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и лиссабонского "Спортинга".

В топ-20 лучших вошли следующие игроки:

  • 1. Криштиану Роналду
  • 2. Йохан Кройфф
  • 3. Франц Беккенбауэр
  • 4. Зинедин Зидан
  • 5. Андрес Иньеста
  • 6. Бобби Чарльтон
  • 7. Герд Мюллер
  • 8. Паоло Мальдини
  • 9. Хави
  • 10. Мишель Платини
  • 11. Ференц Пушкаш
  • 12. Эйсебио
  • 13. Марко ван Бастен
  • 14. Джордж Бест
  • 15. Тьерри Анри
  • 16. Лотар Маттеус
  • 17. Франко Барези
  • 18. Лука Модрич
  • 19. Лев Яшин
  • 20. Руд Гуллит

С полным рейтингом можно ознакомиться на этой странице.

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Криштиану Роналду лучший игрок FourFourTwo рейтинг
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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
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