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Бывший тренер Марселя возглавит клуб Саудовской Аравии - Источник

Общие новости

Между клубом и специалистом есть договоренность

Бывший тренер Марселя возглавит клуб Саудовской Аравии - Источник

Фото: facebook.com/valenciacf.en / Автор невідомий

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Бывший тренер "Марселя" Дженнаро Гаттузо вскоре подпишет контракт с саудовским клубом "Аль-Таавун". Об этом сообщает издание Arab News.

Гаттузо стал свободным агентом после увольнения из "Олимпика" в феврале 2024 года, где он проработал всего пять месяцев.

Дженнаро тренировал такие клубы как: "Валенсия", "Наполи" и "Милан".

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Дженнаро Гаттузо Марсель
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Источник:
arab news
Опубликовал: Екатерина Власова
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