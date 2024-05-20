Бывший тренер Марселя возглавит клуб Саудовской Аравии - Источник

Бывший тренер "Марселя" Дженнаро Гаттузо вскоре подпишет контракт с саудовским клубом "Аль-Таавун". Об этом сообщает издание Arab News.

Гаттузо стал свободным агентом после увольнения из "Олимпика" в феврале 2024 года, где он проработал всего пять месяцев.

Дженнаро тренировал такие клубы как: "Валенсия", "Наполи" и "Милан".