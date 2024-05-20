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Женская сборная Литвы получила от УЕФА два техпоражения за отказ играть с Беларусью

Общие новости

Литовки отказались играть со сборной Беларуси в отборе Евро-2025

Женская сборная Литвы получила от УЕФА два техпоражения за отказ играть с Беларусью

lff.lt

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Женская сборная Литвы получила от УЕФА технические поражения за отказ играть два матча отбора женского Евро-2025 , сообщает сайт Федерации футбола Литвы.

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Матчи Литвы и Беларуси должны были состояться 31 мая и 4 июня, однако литовская федерация отказалась выходить на эти поединки. В обоих матчах команде были засчитаны поражения со счетом 0:3, а федерация также получила штраф в размере 5 тысяч евро.

"Наконец-то этот вопрос был официально решен, и теперь мы можем смотреть вперед. Мы получили такие санкции, которые могли себе представить, и самое главное, что нашей сборной не закрыт путь в отборе на чемпионат Европы и сыграть последние два матча. Выиграв там, мы можем также думать о втором месте в группе и возможность пройти в следующий этап.

Здесь санкции и денежные штрафы – не главное, важно было еще раз напомнить позицию федерации по войне и агрессорам", – сказал президент Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс.

Напомним, что белорусские клубы и сборные, в отличии от российских, не были отстраненных из-за агрессии РФ против Украины и продолжают выступать в официальных турнирах ФИФА и УЕФА.

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Источник:
Федерація футболу Литви
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
21.05.2024 в 00:13
УЕФА давно прогнил! Как и Франц футбол и как их все индивидуальные награды!
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Комментарии 3
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KondratCheUa (Чернигов)
21.05.2024 в 00:13
УЕФА давно прогнил! Как и Франц футбол и как их все индивидуальные награды!
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1
1
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KondratCheUa (Чернигов)
21.05.2024 в 00:28
А кто минуснул ?? Это ты был Барселиниус?Иньеста, Снейдер, Ван Дейк, Левандовски, Роналду не получили заслуженные ЗМ, зато опробовали гнома - се
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0
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KondratCheUa (Чернигов)
21.05.2024 в 00:37
Зато УЕФА продвигает " бренд - Месси! Положа руку на сердце ты и сам знаешь что половина золотых его мячей - левая!
 
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