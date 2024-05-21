Представители Книги Рекордов Гиннесса уже едут? 56 пенальти и 23:22 в серии в Израиле

В понедельник, 20-го мая, в израильском футболе состоялось событие, достойное мировой Книги Рекордов Гиннесса. В матче полуфинала плей-офф за выход во Второй дивизион "Димона" сыграла вничью 2:2 с тель-авивским "Шимшоном" по итогам 120-ти минут и переиграла его в серии пенальти со счетом 23:22.

В целом команды исполнили 56 одиннадцатиметровых ударов - больше, чем в любом другом известном матче в истории футбола.

Следует отметить, что официально в Книге Рекордов Гиннесса наидольшей серией пенальти в истории футбола считается серия в Кубке Намибии 2005-го года, когда по итогам 48-ми ударов "Пэлас" переиграл "Сивикс" со счетом 17:16. Матч в Димоне превзошел ее и по общему числу одиннадцатиметровых ударов в серии, и по числу забитых в целом, и по числу забитых победителем.

Также известна серия из 52-ух пенальти и счета 22:21 в одном из региональных турниров в Чехии в 2016-ом году и серия из 54-ех пенальти и счета 25:24 в Кубке одной из региональных лиг Англии в 2022-ом, но в Книгу они не вошли. В любом случае, матч "Димона" - "Шимшон" превосходит оба по общему числу исполненных пенальти.

Матч "Димона" - "Шимшон" официально являлся финалом плей-офф Южного округа Третьего дивизиона. Представителям Книги доведется решить, считается ли он региональным или общенациональным. Теперь же "Димона" встретится в финале общенационального плей-офф с победителем плей-офф Северного округа.