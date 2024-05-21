С защитником Карпат. Сборная Молдовы огласила заявку на спарринг с Украиной
Главный тренер вызвал 25 игроков
fckarpaty.org.ua
Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко объявил расширенный список игроков, вызванных на июньские товарищеские матчи.
Напомним, 8 июня команда сыграет против Кипра, а 11-го числа - против Украины. Оба матча пройдут на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и начнутся в 19:00.
Вратари: Алексей Кошелев (ПАС Ламия, Греция), Дориан Райлян ("Динамо" Бухарест, Румыния), Кристиан Аврам ("Араз", Азербайджан), Николай Чеботарь ("Зимбру").
Защитники: Вячеслав Посмак ("Болуспор", Турция), Олег Рябчук ("Спартак" Москва, Россия), Сергей Плетике (Петрокуб), Иоан-Кэлин Ревенко, Артур Крачун - (оба - "Пуща", Польша), Владислав Бабогло ("Карпаты" Львов, Украина), Виктор Мудрак ("Петрокуб"), Денис Марандич ("Туран", Азербайджан).
Полузащитники: Артур Ионицэ ("Кальчо", Италия), Вадим Рацэ ("Волонтар", Румыния), Михаил Каймаков ("Славен" Белупо, Хорватия), Никита Моцпан ("Факел", Россия), Михаил Платика ("Петрокуб"), Виктор Стынэ (АЕЛ Лариса, Греция), Виктор Богачук ("Киндия Тырговиште", Румыния), Серафим Кожокар ("Униря 04" Слобозия, Румыния).
Нападающие: Ион Николаеску ("Херенвен", Нидерланды), Виталий Дамашкан ("Стад Лозанна-Уши", Швейцария), Виржилиу Постолаки ("Гренобль", Франция), Максим Кожокару ("Киндия", Румыния), Дмитрий Мандриченко (ДФК "Дайнава", Литва).
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