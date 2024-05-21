Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию - форвард разочарован уровнем лиги

Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема недоволен своим пребыванием в Саудовской Аравии.

Как сообщают источники Relevo, 36-летний француз признался своему окружению, что его беспокоит низкий уровень футбола в национальном чемпионате, плохие условия проведения турнира, а также недостаток профессионализма в других областях.

В то же время, покинуть "Аль-Иттихад" этим летом Бензема будет крайне сложно, учитывая наличие высокооплачиваемого контракта с зарплатой в 200 миллионов евро до 2026 года. К тому же, руководство клуба посчитает настолько скорый уход футболиста как удар по личному имиджу.

В данный момент Карим восстанавливается после получения мышечной травмы, выбыв из строя ещё 20 апреля.