Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию - форвард разочарован уровнем лиги
Даже астрономическая сумма в зарплате не окупает другие факторы
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Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема недоволен своим пребыванием в Саудовской Аравии.
Как сообщают источники Relevo, 36-летний француз признался своему окружению, что его беспокоит низкий уровень футбола в национальном чемпионате, плохие условия проведения турнира, а также недостаток профессионализма в других областях.
В то же время, покинуть "Аль-Иттихад" этим летом Бензема будет крайне сложно, учитывая наличие высокооплачиваемого контракта с зарплатой в 200 миллионов евро до 2026 года. К тому же, руководство клуба посчитает настолько скорый уход футболиста как удар по личному имиджу.
В данный момент Карим восстанавливается после получения мышечной травмы, выбыв из строя ещё 20 апреля.
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