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Челси уволил Почеттино, Довбик нужен Атлетико, Кроос идет на пенсию. Главные новости за 21 мая

Общие новости
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День знаковых уходов

Челси уволил Почеттино, Довбик нужен Атлетико, Кроос идет на пенсию. Главные новости за 21 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press

UA-Футбол
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Тони Кроос объявил, что завершит карьеру после Евро-2024

34-летний хавбек решил, что добился достаточно. Возможно, он прав — Кроос пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза — Примеру, трижды — Бундеслигу, а еще становился чемпионом мира в 2014 году. 463 матча и 98 ассистов за "Реал". Живая легенда.

"Челси" уволил с поста тренера Маурисио Почеттино

Стороны расстались по обоюдному согласию. Почеттино возглавил синих перед стартом сезона-2023/24, но не добился ожидаемого прогресса - "Челси" финишировал в АПЛ 6-м. Среди претендентов на освободившийся пост СМИ называют Мичела из "Жироны" и Хенесса из "Штутгарта".

Англия поедет на Евро без Рашфорда, Санчо, Стерлинга и Хендерсона

Кроме того, Гарет Саутгейт не взял Ника Поупа, Бена Чилуэлла, Калвина Филипса — и даже это еще не все. Пока в списке "Трех Львов" осталось 33 фамилии, а должно их быть 26 — то есть, еще семерых Англия "отцепит" перед 7 июня, когда надо подать в УЕФА финальную заявку.

Довбиком серьезно интересуется мадридский "Атлетико"

Губа не дура у "Матрасников" - по информации Marca, их интересуют оба лучших бомбардира текущей Примеры. За тур до финиша у Серлота 23 гола, у Довбика — 21. При этом нынешние форварды "Атлетико" Депай и Мората летом команду покинут.

Клаудио Раньери закончит тренировать в конце сезона

В текущем сезоне 72-летний ветеран напоследок спас от вылета "Кальяри", где впервые проявил себя еще в конце 80-х. За свою длиннющую карьеру Раньери тренировал "Челси", "Фиорентину", "Атлетико", "Валенсию", "Наполи", "Ювентус", "Рому" и еще много клубов, но наибольшего успеха добился в "Лестере", с которым сенсационно выиграл АПЛ-2016.

Владимир Чеснаков подтвердил, что завершает карьеру

Многолетний лидер "Ворсклы" в этом сезоне редко выходит на поле, так что это не сенсация. Новым капитаном Полтавы станет Игорь Пердута. 36-летний Чеснаков провел в "Ворскле" всю карьеру — 416 матчей и 17 голов, начиная с 2007 года.

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