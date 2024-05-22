Луческу трудоустроился в румынском Рапиде – СМИ

78-летний экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу, который с осени минувшего года пребывает без клуба, нашел себе новое место работы.

Луческу займет должность вице-президента бухарестского "Рапида", а также будет советником для нового главного тренера этой команды, 52-летнего североирландца Нила Леннона.

Опосредованно о назначении Луческу сообщил и совладелец "Рапида" Дэн Шуку.

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