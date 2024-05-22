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Луческу трудоустроился в румынском Рапиде

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Тренер попробует себя в новой роли

Луческу трудоустроился в румынском Рапиде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

78-летний экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу, который с осени минувшего года пребывает без работы, нашел себе новое место работы.

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Луческу займет должность вице-президента бухарестского "Рапида", а также будет советником для нового главного тренера этой команды 52-летнего североирландца Нила Леннона.

Опосредованно о назначении Луческу сообщил и совладелец "Рапида" Дэн Шуку.

"Клуб будет оказывать большую помощь тренеру Нилу Леннону в новом сезоне. Я хотел бы особенно поблагодарить Мирчу Луческу. Мы продолжим инвестировать в инфраструктуру, особенно в аспектах, касающихся здоровья игроков. Мы собираемся реформировать систему питания, а также продолжим инвестировать в футболистов с менталитетом победителя", – заявил Шуку.

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Мирча Луческу Рапид (Бухарест)
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Источник:
sporx
Опубликовал: Михаил Черныш
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