Венгер предложил радикально изменить правила офсайда
Новые изменения
Арсен Венгер, бывший тренер "Арсенала" и нынешний руководитель ФИФА по развитию глобального футбола, планирует предложить радикальное изменение в правила офсайда.
Он предлагает новую модификацию, согласно которой игрок не находится в положении вне игры, если хотя бы одна часть его тела, которая может законно забить гол, находится на линии последнего защитника или за ней. Футболист окажется в офсайде только в том случае, если все его тело будет находиться ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний соперник.
Венгер убежден, что это изменение улучшит текучесть игры и уменьшит количество спорных моментов. Он также считает, что это приведет к увеличению количества забитых голов.
Однако некоторые люди опасаются, что это изменение может привести к слишком большим тактическим изменениям и предоставит большое преимущество нападающим.
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