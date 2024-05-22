Венгер предложил радикально изменить правила офсайда

Арсен Венгер, бывший тренер "Арсенала" и нынешний руководитель ФИФА по развитию глобального футбола, планирует предложить радикальное изменение в правила офсайда.

Он предлагает новую модификацию, согласно которой игрок не находится в положении вне игры, если хотя бы одна часть его тела, которая может законно забить гол, находится на линии последнего защитника или за ней. Футболист окажется в офсайде только в том случае, если все его тело будет находиться ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний соперник.

Венгер убежден, что это изменение улучшит текучесть игры и уменьшит количество спорных моментов. Он также считает, что это приведет к увеличению количества забитых голов.

Однако некоторые люди опасаются, что это изменение может привести к слишком большим тактическим изменениям и предоставит большое преимущество нападающим.