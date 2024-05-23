Фиаско Байера, трудоустройство Луческу и Фариоли. Главные новости за 22 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 22 мая.

"Аталанта" нанесла "Байеру" первое поражение в сезоне. Главным героем финала ЛЕ стал Адемола Лукман, оформивший хет-трик. Для клуба из Бергамо это первый европейский трофей и второй в целом за всю историю.

Экс-тренер "Шахтёра" и "Динамо" вернулся в большой футбол. Мирча Луческу занял должность вице-президента "Рапида" из Бухареста. Также 78-летний специалист станет советником главного тренера первой команды Нила Леннона.

"Аякс" определился с новым тренером. Поднять амстердамцев обратно на пьедестал нидерландского футбола в новом сезоне попробует Франческо Фариоли. Во всяком случае, об этом сообщил Фарбицио Романо. 35-летний Фариоли в этой кампании работал в "Ницце", финишировав 5-м в Лиге 1.

"Жирона" готова отпустить Артёма Довбика только в случае активации клаусулы. При этом теперь называется сумма в размере 45 миллионов евро, хотя до этого ходили слухи о цифре в 40 млн. В этом сезоне Довбик забил 22 гола в 40 матчах за каталонский клуб.

В среду исполнительный комитет УЕФА утвердил места проведения финалов следующих евротурниров. В 2026-м году финал ЛЧ примет "Пушкаш Арена" в Будапеште, финал ЛЕ пройдёт в Стамбуле, а решающий поединок ЛК – в Лейпциге. Также были утверждены решения по финалам 2027-го года.