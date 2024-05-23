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Президент УЕФА Чеферин назвал Флорентино Переса идиотом и расистом - TheObjective

Общие новости

Это случилось ещё 5 лет назад

Президент УЕФА Чеферин назвал Флорентино Переса идиотом и расистом - TheObjective

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава УЕФА Александер Чеферин позволил себе нелицеприятные слова в адрес президента "Реала" Флорентино Переса в частной переписке с бывшим руководителем Королевской футбольной федерацией Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом. Об этом сообщает The Objective.

По сведениям источника, данный случай произошёл 6 декабря 2019 года во время обсуждения ситуации с потенциальным созданием Суперлиги. В этот день Рубиалес связался с Чеферином и обсудил планы Переса.

"Я поговорю с Пересом. Если здесь, в Испании, Тебас с Флорентино пойдут против меня - моё положение станет невыносимым. Давайте подумаем, что лучше сделать. Он очень гордый человек. Думаю, мы можем попытаться поговорить и всех успокоить, но я поддержу тебя на 100%. Не беспокойся об этом", - написал Рубиалес.

"Я не хочу с ним говорить. Я сделаю это только ради тебя. Он идиот и расист! Не надо смягчать ситуацию для меня, мне это не требуется. Я просто хочу, чтобы ты оставался сильным", - ответил Чеферин.

Напомним, в декабре 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

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Флорентино Перес Александер Чеферин Луис Рубиалес
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Источник:
TheObjective
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Петруха
23.05.2024 в 14:31
Он идиот и расист! -сказал дебило -дегенерат!
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Комментарии 6
Петруха
23.05.2024 в 14:31
Он идиот и расист! -сказал дебило -дегенерат!
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1
2
avatar
Вarcelinius
23.05.2024 в 13:48
Тю блъ... я уж было приготовился изливать, а тут... это было 5 лет назад... Тьфу блъ, только настроение испортили. Благо рядом есть тупорылый и мерзкий Дохтур, хоть есть на ком оторваться.
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1
5
Dr. House (Поділля)
23.05.2024 в 14:13
Їпало смердюче замаж, пєдік, на тобі вже давно всякі Біби відірвалися аж так, що твоє очко зажити ніяк не може
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Dr. House (Поділля)
23.05.2024 в 13:19
Ну , зважаючи на те, скільки темношкірих гравців в Реалі, то Перес наврядчи расист. А щодо ідіота, то можливо. Але ідіоти є різні. Корисні для свого клубу, як Перес, і не корисні, як Лапорта.. Є просто ідіоти як Барсел@х. А є такі як і сам Чеферин- пропарашинсько-газпромівська підстилка
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2
4
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Вarcelinius
23.05.2024 в 13:57
А шо, расизм применителен только к неграм, тупорылэ ты створиння? Пересяка и есть самый шо ни на есть оголтелый расист, только по отношению к белым, вовсю засоряя некогда белый Реал черножопыми.
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Dr. House (Поділля)
23.05.2024 в 14:15
Расіст і любітєль руzzкаго міра якраз це ти, Пєтух смердючий, мамкогон обдовбаний
 
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