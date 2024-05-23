Президент УЕФА Чеферин назвал Флорентино Переса идиотом и расистом - TheObjective

Глава УЕФА Александер Чеферин позволил себе нелицеприятные слова в адрес президента "Реала" Флорентино Переса в частной переписке с бывшим руководителем Королевской футбольной федерацией Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом. Об этом сообщает The Objective.

По сведениям источника, данный случай произошёл 6 декабря 2019 года во время обсуждения ситуации с потенциальным созданием Суперлиги. В этот день Рубиалес связался с Чеферином и обсудил планы Переса.

"Я поговорю с Пересом. Если здесь, в Испании, Тебас с Флорентино пойдут против меня - моё положение станет невыносимым. Давайте подумаем, что лучше сделать. Он очень гордый человек. Думаю, мы можем попытаться поговорить и всех успокоить, но я поддержу тебя на 100%. Не беспокойся об этом", - написал Рубиалес. "Я не хочу с ним говорить. Я сделаю это только ради тебя. Он идиот и расист! Не надо смягчать ситуацию для меня, мне это не требуется. Я просто хочу, чтобы ты оставался сильным", - ответил Чеферин.

Напомним, в декабре 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.