СМИ назвали состав официальной делегации УАФ на Евро-2024

В состав официальной делегации УАФ на чемпионат Европы в Германии войдут 29 функционеров, во главе с президентом УАФ Андреем Шевченко, первым вице-президентом Павлом Бойчуком, вице-президентом Александром Шевченко и генеральным секретарем Игорем Грищенко.

Об этом информирует Sport.ua.

Также среди членов делегации 12 глав областных ассоциаций футбола, среди которых – Виталий Кварцяный, Игорь Гатаулин, Виктор Межейко, Василий Орлецкий, Тарас Клим, Игорь Хиблин и другие, председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель Комитета статуса и трансфера футболистов Евгения Ершова.

Прибытие официальной делегации УАФ в Германию запланировано на 16 июня.