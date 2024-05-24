Брентфорд хочет подписать еще одного украинца, новый тренер Вест Хэма и прощание Клаудио Раньери. Главные новости за 23 мая

Нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда может покинуть команду. Как сообщает Telegram-канал "Камон, Плей!", игроком интересуются несколько клубов. По информации источника, первый — это "Брентфорд", которому понравилось сотрудничество с днепрянами, как пример - Егор Ярмолюк. Если стороны договорятся, то сначала Кивинда поедет на просмотр, и если понравится, то будет играть за "Брентфорд" Б. Второй вариант — это клуб из МЛС "Шарлотт", который зимой уже выходил с предложением на клуб, однако тогда спортклубовцы отказали, потому что цели и задачи были максимальные, и никто не думал продавать талантов.

Пресс-служба "Вест Хэма" объявила о назначении Хулена Лопетеги на должность главного тренера команды. На этом посту испанский специалист сменил Дэвида Мойеса, который возглавлял "молотобойцев" с 2019 года. Больше всего Лопетеги известен по работе с мадридским "Реалом", сборной Испанией, "Севильей" и "Порту". Последним клубом тренера был "Вулверхэмптон", с которым он прекратил сотрудничество в 2023 году.

Итальянская "Болонья" объявила об уходе со своего поста наставника команды Тьяго Мотты. Об этом сообщается в заявлении "красно-синих" на своем официальном сайте. Ранее сообщалось, что в течение вчерашнего дня Мотта будет официально представлен как новый тренер "Ювентуса". Впрочем этого не произошло, возможно, объявление будет сегодня.

Авторитетная украинская судья Екатерина Монзуль не будет обслуживать футбольный женский турнир Олимпиады 2024 года во Франции, как планировалось ранее. Как сообщает Sport.ua, украинка решила завершить активную судейскую карьеру и свое будущее в футболе связывает с ролью наблюдателя арбитража. Монзуль, которая не так давно возглавила Комитет арбитров УАФ, дебютирует как наблюдатель арбитража в поединке 30-го тура чемпионата УПЛ между "Оболонью" и "Александрией".

Английская футбольная ассоциация обвинила полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакета в неправомерном поведении в связи с нарушениями правил FA E5 и F3. Согласно обвинениям, Пакета непосредственно пытался повлиять на ход, поведение или любой другой аспект или событие в матчах. Он намеренно пытался получить карточку от арбитра с целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек получили прибыль. У Пакета есть время до 3 июня 2024 года, чтобы дать ответ на обвинения.

Легендарный наставник "Кальяри" Клаудио Раньери попрощался с футболом поражением в матче Серии А против "Фиорентины". Поединок получился невероятно оживленным и драматичным. "Фиалки" очень хотели обеспечить себе попадание в еврокубки и благодаря итоговой победе им это удалось. Победный гол на 90+13 минуте забил Артур, поэтому для Раньери это означает не очень приятное прощание, а для гостей - радость и полная конфентрация на финале Лиги Конференций на следующей неделе.