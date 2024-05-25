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Барселона обыграла Лион и выиграла женскую Лигу чемпионов

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Третий титул ЛЧ за четыре года

Барселона обыграла Лион и выиграла женскую Лигу чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

25 мая в финале Лиги чемпионов женская команда "Барселоны" одержала победу над "Лионом" со счетом 2:0.

На 63-й минуте вывела каталонский клуб вперёд обладательница "Золотого мяча-2023" Айтана Бонмати, а уже на шестой минуте компенсированного времени точку в матче поставила капитан команды - Алексия Путельяс.

Для "Барселоны" это стала вторая подряд победа в самом престижном еврокубке. До этого "блауграна" за всю историю брала главный трофей только в 2021 году.

Стоит отметить, что "Лион" является восьмикратным победителем Лиги чемпионов среди женщин.

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Лион Барселона женский футбол женская Лига чемпионов
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
25.05.2024 в 21:30
Ну вот. Могут же. А вот мужской футбол Не каталонское это дело
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
25.05.2024 в 21:30
Ну вот. Могут же. А вот мужской футбол Не каталонское это дело
Ответить
0
0

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