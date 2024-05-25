Барселона обыграла Лион и выиграла женскую Лигу чемпионов

25 мая в финале Лиги чемпионов женская команда "Барселоны" одержала победу над "Лионом" со счетом 2:0.

На 63-й минуте вывела каталонский клуб вперёд обладательница "Золотого мяча-2023" Айтана Бонмати, а уже на шестой минуте компенсированного времени точку в матче поставила капитан команды - Алексия Путельяс.

Для "Барселоны" это стала вторая подряд победа в самом престижном еврокубке. До этого "блауграна" за всю историю брала главный трофей только в 2021 году.

Стоит отметить, что "Лион" является восьмикратным победителем Лиги чемпионов среди женщин.