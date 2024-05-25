Барселона обыграла Лион и выиграла женскую Лигу чемпионов
Третий титул ЛЧ за четыре года
Getty Images/Global Images Ukraine
25 мая в финале Лиги чемпионов женская команда "Барселоны" одержала победу над "Лионом" со счетом 2:0.
На 63-й минуте вывела каталонский клуб вперёд обладательница "Золотого мяча-2023" Айтана Бонмати, а уже на шестой минуте компенсированного времени точку в матче поставила капитан команды - Алексия Путельяс.
Для "Барселоны" это стала вторая подряд победа в самом престижном еврокубке. До этого "блауграна" за всю историю брала главный трофей только в 2021 году.
Стоит отметить, что "Лион" является восьмикратным победителем Лиги чемпионов среди женщин.
???? UEFA Womens Champions League Winners:— Reshad Rahman (@ReshadFCB) May 25, 2024
???? 2020/21: Barcelona
???? 2021/22: Lyon
???? 2022/23: Barcelona
???? 2023/24: Barcelona pic.twitter.com/zPxPT3BNUX
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